W drugiej połowie meczu ligowego przeciwko Chicago Fire drużyna Charlotte FC miała rzut karny. Do piłki podszedł nie kto inny jak Karol Świderski . Reprezentant Polski nie pomylił się i podwyższył prowadzenie swojego zespołu, ustanawiając wynik spotkania na 2:0.

Karol Świderski w świetnej formie. Czy to właśnie na niego postawi Michał Probierz?

Dla Karola Świderskiego było to już dwunaste trafienie w bieżącym sezonie MLS. Polak jest aktualnie w naprawdę wysokiej formie i możliwe, że to właśnie on pod nieobecność Roberta Lewandowskiego będzie odpowiedzialny za zdobywanie goli dla reprezentacji Polski.