W USA się rozpędzają. Możliwy hit z Europy, Messi miałby wielkiego rywala

Saudyjczycy nie próżnowali w ostatnich miesiącach, ściągając do swych klubów takie gwiazdy, jak chociażby Benzema, Kante, Firmino czy Neymar - i czas na transfery mają jeszcze do 7 września, z czego chciało skrzętnie skorzystać m.in. Al-Ittihad, próbując zakontraktować Davida Alabę .

Antoine Griezmann w MLS? Atletico już wytypowało potencjalnego następcę

Jest nią Antoine Griezmann - jak informuje kataloński "Sport" Francuz znalazł się w orbicie zainteresowań co najmniej kilku klubów z Major League Soccer, choć nie podano w jego przypadku nazw konkretnych drużyn. 32-latek z pewnością mógłby za oceanem zmierzać spokojnie w stronę piłkarskiej emerytury, a sam gracz nigdy nie ukrywał też, że życie w Stanach Zjednoczonych by mu całkiem odpowiadało.

Messi rozpoczyna swoją przygodę z MLS. Niebawem dołączy do niego Griezmann?

Niewykluczone więc, że za pewien czas Leo Messi doczeka się poważnego konkurenta w wyścigu o tytuł króla strzelców MLS. W rozgrywkach tych Argentyńczyk co prawda jak na razie odnotował jedną bramkę w trzech potyczkach (plus dwie asysty - co warto zaznaczyć), natomiast nieco wcześniej niczym burza przeszedł przez spotkania w Leagues Cup. Ani on, ani Antoine Griezmann z pewnością nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa...