Karol Świderski występuje w Charlotte FC od stycznia ubiegłego roku . Rezygnacja z gry w Europie wydawała się ryzykownym krokiem. Na amerykańskiej ziemi napastnik reprezentacji Polski bez problemu przeszedł jednak okres aklimatyzacji i zaczął regularnie trafiać do siatki.

Spośród polskich piłkarzy grających obecnie w Major League Soccer właśnie Świderski wynagradzany jest najlepiej. Jak wynika z publikowanego dwa przy do roku raportu zarobków, 26-latek inkasuje rocznie 2,26 mln dolarów brutto. W przeliczeniu daje to ok. 790 tysięcy złotych miesięcznie.