To naprawdę koniec "polskiej ekipy". Reprezentant na wylocie, bez złudzeń

W ubiegłym sezonie najważniejszej amerykańskiej ligi piłkarskiej - czyli MLS - zespół Charlotte FC zdołał przedrzeć się rzutem na taśmę do wstępnej rundy play-offów by tam uznać już wyższość drużyny New York Red Bulls. Wówczas jeszcze o "The Crown" można było mówić, że to najbardziej "polski" klub w rozgrywkach.