To już koniec nadziei dla Interu. Messi wróci do Barcelony? Trener zabrał głos

Jeśli chodzi o jego uraz, to wszystko jest w porządku, nie ma żadnych problemów. Nie można było jednak ryzykować dłuższego występu, ponieważ ostatnio nie grał

Messi rozegrał od 3 września zaledwie 37 minut w barwach Interu. W tym czasie klub wygrał zaledwie jedno spotkanie z sześciu rozegranych i w tabeli Konferencji Wschodniej traci siedem punktów do miejsca gwarantującego awans na dwie kolejki przed końcem.

"Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że sezon będzie wyglądał dokładnie odwrotnie do tego, co się wydarzyło" - powiedział Martino, który objął stanowisko tuż przed przybyciem swojego rodaka do Miami.