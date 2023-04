Świetny mecz Polaka w MLS. Tak odpowiedział na krytykę

Początek nowego sezonu Major League Soccer w wykonaniu Charlotte FC zdecydowanie pozostawiał wiele do życzenia . "The Crown" w pięciu pierwszych meczach ponieśli aż trzy porażki , znajdując się na czternastym miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej.

Charlotte FC remisuje z Toronto. Świetny mecz Kamila Jóźwiaka

Tym razem Charlotte co prawda znów nie udało się odnieść zwycięstwa, ale na pochwałę zasługuje odwrócenie losów spotkania i wywalczenie punktu w sytuacji, w której przegrywali z Toronto FC już 0:2. Do skutecznej pogoni w ogromnym stopniu przyczynił się właśnie Jóźwiak, który najpierw asystował przy kontaktowym trafieniu Benjamina Bendera, a następnie sam trafił do siatki, by doprowadzić do remisu.