Sceny na meczu. "Intruz" wpadł na murawę, sędzia przerwał spotkanie [WIDEO]

Associated Pres / © 2024 Associated Press

Bayer Leverkusen trenuje na otwartym dla mediów treningu przed finałem Ligi Europy / Associated Pres / © 2024 Associated Press

Nieprawdopodobne sceny. Szop pracz wpadł na murawę. Sędzia musiał przerwać mecz

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas meczu Philadelphia Union z New York City w amerykańskiej lidze piłki nożnej Major League Soccer. W pierwszej połowie spotkania na murawie stadionu w Chester w Pensylwanii niespodziewanie pojawił się... szop pracz. Sędzia prowadzący to spotkanie nie miał innego wyjścia i zmuszony był przerwać mecz. Wówczas do akcji wkroczyli ochroniarze oraz członkowie sztabów szkoleniowych obu drużyn. Po kilku minutach ścigania się ze zwierzęciem po stadionie wreszcie udało się go złapać. Cała ta sytuacja mocno rozbawiła zasiadających na trybunach kibiców, którzy... dopingowali zwierzę, skandując "szop pracz, szop pracz".