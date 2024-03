Reprezentant Polski wyjechał i już to wie. Ekstraklasa znowu przegrała

Transfer Slisza nie był zaskoczeniem, trochę mógł być nim kierunek, ale Polacy ostatnio często wyjeżdżali za chlebem do Zjednoczonych. Pomocnik wpisał się w ten trend, a klub z USA zapłacił za niego Legii Warszawa 3,2 mln euro.

Slisz trafił do stolicy niespełna cztery lata temu z KGHM Zagłębia Lubin za 1,5 mln euro. Został z mim dwa razy mistrzem Polski , a potem wywalczył jeszcze Puchar Polski i Superpuchar Polski.

W obecnym sezonie był podstawowym graczem ekipy trenera Kosty Runjaicia . Wystąpił w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając gola i zaliczając trzy asysty.

Bartosz Ślisz porównał MLS i Ekstraklasę

"Nie chcę się mądrzyć, ale pierwsze wrażenie jest takie, że MLS jest silniejsza od Ekstraklasy . Kiedyś może było w niej więcej starszych zawodników, teraz to się zmieniło i nie grają tutaj wyłącznie 'emeryci' z Europy. Po niespełna dwóch miesiącach widzę, że zrobiłem dobry ruch, jestem przekonany, że się rozwinę" - powiedział Slisz, cytowany przez "Przegląd Sportowy" Onet.

"Pojawiły się propozycje z Lecce i z Niemiec, ale to oferta Atlanty spełniała oczekiwania Legii oraz moje. Szczerze mówiąc, to i do mnie przemawiała najbardziej" - mówił 24-latek w rozmowie z "PS" Onetem.