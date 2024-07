Reprezentant Polski wkrótce zmieni klub? Możliwy wielki powrót

Slisz do Stanów Zjednoczonych trafił w styczniu tego roku, kupiony przez Atlantę United za 3,2 mln euro. Do tej pory wystąpił w tym klubie w 19 spotkaniach, strzelając jedną bramkę.

Tym bardziej jest to prawdopodobne, że trenerem tego zespołu w nowym sezonie będzie Runjaic. On bardzo dobrze zna Polaka, bo pracował z nim w Legii , gdzie razem wywalczyli Puchar Polski i Superpuchar Polski .

Bartosz Slisz to 11-krotny reprezentant Polski

Gdyby Slisz trafił do Udinese, to poszedłby śladami kilku kolegów z kadry , ponieważ drogę z Europy do MLS i z powrotem pokonali m.in. Karol Świderski czy Adam Buksa .

Ten pierwszy przez trzy lata występował w PAOK-u Saloniki, by przenieść się do Charlotte FC. W lutym tego roku został jednak wypożyczony do Hellasu Werona, ale następnie wrócił do klubu z Karoliny Półnconej.