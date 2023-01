Choć jeszcze na miejscu incydentu udzielono mu pierwszej pomocy, jego życia nie udało się uratować - 25-latek odszedł po przeniesieniu do szpitala. Klub z Karoliny Północnej zdołał wydać już oficjalny komunikat dotyczący tej bez wątpienia przygnębiającej sprawy.

Charlotte FC opłakuje śmierć Antona Walkesa

"Wszyscy w Tepper Sports & Entertainment są zdruzgotani tragiczną śmiercią Antona Walkesa . Był wspaniałym synem, ojcem, partnerem i kolegą z drużyny, którego radosne podejście do życia poruszało wszystkich, których spotkał" - napisał w oświadczeniu David Tepper, właściciel drużyny.

"Anton uosabiał to, co znaczy być częścią Charlotte Football Club i cała nasza społeczność opłakuje tę tragedię. Wpływ, jaki wywarł na szatnię i całe Charlotte, nigdy nie zostanie zapomniany" - dodał Zoran Krneta, dyrektor sportowy "The Crown".