Polski piłkarz zachwycił! Niespodziewany triumf, lider tabeli zupełnie rozbity

Kamil Jóźwiak ma za sobą raczej trudny czas - między lutym a kwietniem tego roku leczył poważną kontuzję, długo powracając do formy, a gdy mógł cieszyć się znów z regularnych występów w barwach Charlotte FC, to jednocześnie mógł zapomnieć o... grze dla reprezentacji Polski.

Od czasu przejęcia "Biało-Czerwonych" przez Czesława Michniewicza Jóźwiak ani razu nie zjawił się na murawie w koszulce z orzełkiem na piersi - jego temat wyraźnie przycichł, ale... 24-latek właśnie dokonał czegoś, dzięki czemu znów będzie o nim nieco głośniej.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gol zza połowy w derbach Rzeszowa! WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

MLS. Kamil Jóźwiak jednym z bohaterów Charlotte FC. Daniel Rios dominatorem

Skrzydłowy zabłysnął bowiem w trakcie starcia CFC z drużyną Philadelphia Union, która lideruje tabeli Konferencji Wschodniej MLS. Polski gracz dopisał do swojego konta dwie asysty przy dwóch pierwszych golach zdobytych przez "The Crown", która ostatecznie ograła "The U" aż 4-0.

Wideo youtube

Większość pochwał - czemu zresztą nie ma się co dziwić - spadła jednak na Daniela Riosa, który jako jedyny trafiał do siatki w trakcie potyczki. Co ciekawe wcześniej Meksykanin zaledwie dwukrotnie podczas sezonu wpisywał się na listę strzelców.

Warto przy tym nadmienić, że choć inny zawodnik Charlotte FC, Karol Świderski, tym razem nie zdołał pokonać golkipera rywali, to m.in. zaliczył asystę drugiego stopnia przy golu Riosa, dogrywając dobrze do Jóźwiaka. Trzeci Polak w składzie klubu z Karoliny Północnej, Jan Sobociński, niestety przesiedział starcie z PU na ławce rezerwowych.

Kamil Jóźwiak dopiero od niedawna gra w MLS

Kamil Jóźwiak z MLS związany jest od marca 2022 r. - wcześniej dwa lata spędził w angielskim Derby County. Futbolista jest wychowankiem Lecha Poznań, a w swoim CV ma również krótki epizod w GKS-ie Katowice, w którym przebywał przed laty na wypożyczeniu z "Kolejorza".

Charlotte FC ma przed sobą jeszcze dwa mecze sezonu zasadniczego w amerykańskiej lidze - i w teorii wciąż może trafić do play-offów, bowiem siódme miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, gwarantujące awans, cały czas jest w zasięgu podopiecznych trenera Christiana Lattanzio.