Polski gol na wagę zwycięstwa. Świderski posłał bombę po podaniu Jóźwiaka

Charlotte FC pokonało w ligowym spotkaniu Columbus Crew, a gola na wagę zwycięstwa zdobył polski napastnik, Karol Świderski. W 37. minucie wykorzystał on asystę swojego rodaka, Kamila Jóźwiaka. Dla "Biało-Czerwonych" był to drugi mecz z rzędu ze "wspólnym golem". W poprzedniej kolejce przeciwko Colorado Rapids to Jóźwiak trafił po podaniu Świderskiego. Tamten mecz zakończył się remisem.