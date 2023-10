Polak z asystą w MLS. Nasi zagrali przeciwko drużynie Lionela Messiego

25-letni Kamil Jóźwiak w pewnym momencie zdawał się rozwijać karierę więcej niż prawidłowo. Już jako 21-latek debiutował w reprezentacji, rok później zagrał w jej barwach we wszystkich meczach mistrzostw Europy, przeszedł również z Lecha Poznań do Derby County. Niestety, rozwój talentu Jóźwiaka nieco się zatrzymał - obecnie występuje w USA, wiosną w Stanach Zjednoczonych pojawiały się artykuły krytykujące jego obecne boiskowe popisy, a nowy selekcjoner, Michał Probierz, nie zdecydował się go powołać na swoje pierwsze zgrupowanie po przejęciu kadry.