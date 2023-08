Polacy mieli już dość i... zjawił się Messi. Gwiazda bez litości, taki cios

Na DRV PNK Stadium trafił bowiem nie kto inny, jak Leo Messi, który dla wyjazdu do USA odrzucił koncepcję pozostania na dłużej w PSG, powrotu do FC Barcelona czy przenosin do Arabii Saudyjskiej. Argentyńczyk do tego wszystkiego, niczym magik, zupełnie zmienił sytuację IM.