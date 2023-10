Ostre cięcie w "biało-czerwonym" klubie. Polak jedną z "ofiar", to koniec

Charlotte FC ma za sobą nienajgorszy sezon w MLS - nienajgorszy, gdyż ekipie z Karoliny Północnej udało się rzutem na taśmę dostać do fazy play-off amerykańskich rozgrywek o mistrzostwo kraju. Przygoda "The Crown" po sezonie regularnym nie potrwała jednak długo.

W pierwszym meczu play-offów gracze CFC musieli bowiem uznać wyższość New York Red Bulls , którzy zatriumfowali 5:2. Tym samym kampanię 2023 można było oficjalnie domknąć, a to oznaczało jedno - kluczowe decyzje ws. składu.

Charlotte FC kończy współpracę z Janem Sobocińskim. To już oficjalnie

30 października drużyna z Bank of America Stadium ogłosiła oficjalnie, z którymi zawodnikami przedłuży dotychczasowe kontrakty, a których ostatecznie pożegna. W tej drugiej grupie znalazł się niestety Polak Jan Sobociński , występujący na co dzień na pozycji środkowego obrońcy .

Nie można jednak powiedzieć, by była to niespodzianka - Sobociński nie dostawał wielu szans na grę, będąc bardzo często w ogóle poza składem meczowym drużyny spod znaku korony. Po raz ostatni na murawie zjawił się w końcówce sierpnia w starciu przeciwko Los Angeles FC i to... zaledwie na dwie minuty.

Jan Sobociński wróci do Łódzkiego KS?

Jan Sobociński do Charlotte FC trafił w 2021 roku, wcześniej zaś reprezentował barwy Łódzkiego Klubu Sportowego. Być może niebawem nadarzy się okazja, by znów dołączyć do dawnej drużyny, która jednak obecnie znajduje się w kryzysie - ŁKS to bowiem ostatnia ekipa PKO BP Ekstraklasy.