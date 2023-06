Oficjalnie: Znamy los legendy Barcelony. Święto Messiego, a to nie koniec

To już pewne: Sergio Busquets, do niedawna kapitan FC Barcelona, jeden z liderów drużyny z Katalonii i prawdziwa legenda ekipy z Camp Nou, będzie kontynuować swoją piłkarską karierę na amerykańskiej ziemi, a konkretnie w występującym w MLS zespole Interu Miami. Tym samym dołączy on m.in. do Leo Messiego - i Argentyńczyk bez wątpienia ucieszy się z tego faktu, bo "Busi" to jego naprawdę dobry przyjaciel, już od wielu lat. To jednak nie będzie raczej jedyny transferowy hit "The Herons" w najbliższym czasie.