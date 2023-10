Ochroniarz Messiego zatrzymał małego fana. Jego kolejna reakcja zadziwiła

Kibice Interu Miami mają za sobą prawdziwy emocjonalny rollercoaster w ostatnich miesiącach - po tym, jak "The Herons" trafili bowiem na samo dno Major League Soccer, odnotowując długą serię bez jakiegokolwiek zwycięstwa, drużyna została wzmocniona kilkoma naprawdę wyśmienitymi futbolistami - na czele oczywiście z Leo Messim .

Pod wodzą Argentyńczyka ekipa z Florydy zaczęła iść od triumfu do triumfu, jednak kiedy "La Pulga" wypadał ze składu z powodu urazów, na powrót objawiała się jej boiskowa niemoc. Końcowy efekt jest taki, że na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu regularnego IM stracił całkowicie szansę na udział w play-offach, pieczętując swój los porażką z FC Cincinnati.

Mały fan Messiego wtargnął na boisko. Piłkarz i jego ochroniarz... zareagowali z klasą

Messi , wracający właśnie do gry po kontuzji, spędził na boisku tylko 36 minut i choć nie zdobył żadnego gola, to znów zrobiło się wokół niego głośno - a pomógł w tym poniekąd... jego osobisty ochroniarz wynajęty przez klub, Yassine Chueko :

Otóż w pewnej chwili w stronę zawodnika podbiegł młody fan, którego wtargnięcie na murawę umknęło uwadze stewardów. Chueko jednak błyskawicznie wykonał to, czego się od niego oczekuje - i złapał kibica, natomiast nie tylko potraktował go ze stosowną dla wieku delikatnością, ale i po chwili... w kontrolowanych warunkach pozwolił mu podejść do idola. Jedno jest pewne - chłopiec tego momentu nie zapomni.