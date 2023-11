Niebywałe, co chcą zrobić. "Nowa Barcelona" z Messim, a to był tylko start

Na Florydę trafił bowiem nie kto inny, jak Leo Messi , który w raczej dosyć niemiłych okolicznościach rozstał się wcześniej z Paris Saint-Germain. Argentyńczyk z miejsca zaczął mieć ogromny wpływ na wyniki zespołu, a niebawem dołączyli do niego jego dawni, dobrzy znajomi z FC Barcelona , Sergio Busquets i Jordi Alba . Całą trójka, pod wodzą byłego trenera "Dumy Katalonii" Gerardo "Taty" Martino była dosłownie o włos od wyciągnięcia drużyny do poziomu play-offów.

Kolejna była gwiazda Barcelony na celowniku Interu Miami. Transfer Rakiticia to prościzna?

Od dawna mówi się o tym, że do IM miałby trafić chociażby Luis Suarez , ostatnio notujący bardzo dobre wyniki w brazylijskim Gremio Porto Alegre . Potem nadeszły spekulacje na temat Sergiego Roberto, obecnego pierwszego kapitana FCB. To jednak nie wszystko.

Według "El Gol Digital", cytowanego obszernie m.in. przez dziennik "Marca", nie można wykluczyć, że w USA niebawem znajdzie się też Ivan Rakitić - Messi miał nawet osobiście namawiać Beckhama do podjęcia takiego kroku. Trzeba przy tym przyznać, że "The Herons" mieliby dosyć łatwe zadanie przed sobą, bo kontrakt 35-latka z Sevillą wygaśnie wraz z końcem czerwca, a na razie niewiele wskazuje na to, by doszło tu do prolongaty.