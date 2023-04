Do kuriozalnej sytuacji na stadionie w Houston doszło w 63. minucie meczu. Sędzia wówczas dostał wezwanie z wozu VAR i podbiegł do monitora, aby samodzielnie ocenić jedną z boiskowych sytuacji. Nagle podbiegł do niego Martin Caceres, którego europejscy kibice mogą kojarzyć z gry w klubach takich jak: FC Barcelona, Juventus FC czy Sevilla FC.