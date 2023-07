Mural z wizerunkiem Messiego zniszczony. Piłkarz narobił sobie wrogów?

Lionel Messi wiele lat swojej kariery spędził w klubie FC Barcelona . W pewnym momencie Argentyńczyk zapragnął jednak zmian postanowił spróbować swoich sił w lidze francuskiej - zasilił on bowiem szeregi Paris Saint-Germain . Jego przygoda z paryską drużyną nie trwała jednak długo. Po niespełna dwóch latach występów w "Les Rouge-et-Bleu" stało się jasne, że 36-latek nie rozegra kolejnego sezonu w Paryżu.

Kibice nie ukrywali, że pragnęliby powrotu Messiego do "Blaugrany". Marzenia ich jednak legły w gruzach, gdy sam zainteresowany przerwał milczenie i poinformował, że po wielu latach spędzonych w europejskich ligach postanowił spróbować swoich sił za oceanem , a konkretnie w klubie Davida Beckhama, Interze Miami.