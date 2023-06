Messi przechodzi do... najgorszego zespołu w lidze. Przegrywają wszystko jak leci

To już koniec skomplikowanej sagi transferowej z Lionelem Messim w roli głównej. Argentyński gwiazdor dołączy do Interu Miami, który na co dzień występuje w Konferencji Wschodniej Major League Soccer. Powiedzieć, że klub Davida Beckhama nie należy do amerykańskiej elity, to jak nie powiedzieć nic. Drużyna z Florydy zamyka ligową tabelę i w warunkach europejskich byłaby murowanym kandydatem do spadku.