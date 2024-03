Messi i Suarez znów razem czarują. "Druga Barcelona" nie dała rywalom szans

Sympatycy futbolu musieli czekać kilka długich lat na to, by ujrzeć ponownie w akcji duet Leo Messi - Luis Suarez - i wraz ze styczniowym transferem tego drugiego do Interu Miami czas wszelkich oczekiwań ostatecznie się zakończył. Argentyńczyk i Urugwajczyk przy tym znów zawiązali doskonałe porozumienie na murawie, czego przykładem był chociażby ostatni triumf "The Herons" nad Nashville SC.