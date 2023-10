Media: Stanowcza decyzja Messiego. Wraca na stare śmieci. Wskazano klub, z którym podpisze kontrakt

Jak informuje "El Nacional", kapitan mistrzów świata podjął decyzję o powrocie do ojczyny . Po wygaśnięciu kontraktu z Interem (grudzień 2025) ponownie założy koszulkę Newell's Old Boys Rosario .

To jedyny klub w Argentynie, którego barwy Messi reprezentował. Występował w nim w latach 1995-2000 . Stamtąd przeniósł się do Barcelony , zaliczając tam najwspanialszy okres kariery.

Messi czeka na mecz z Barceloną. Właściciel Interu Miami złożył mu obietnicę

Wiele wskazuje na to, że zanim jednak zdobywca siedmiu Złotych Piłek ponownie zamieszka w Ameryce Południowej, jeszcze raz pojawi się... w stolicy Katalonii . Planuje w uroczysty sposób pożegnać się z fanami "Blaugrany". Ma się to nastąpić w trakcie meczu FC Barcelona - Inter Miami .

- Przyszłość Lionela Messiego wciąż zawiera wiele pustych stron do napisania. Jedną z obietnic, jaką mu złożyłem, jest zorganizowanie godnego pożegnania z kibicami Barcelony. Uczynię wszystko, co możliwe, aby tak się stało - zadeklarował Jorge Mas, właściciel klubu z Florydy, cytowany przez "Marcę" .

- Przyszłość Lionela Messiego wciąż zawiera wiele pustych stron do napisania. Jedną z obietnic, jaką mu złożyłem, jest zorganizowanie godnego pożegnania z kibicami Barcelony. Uczynię wszystko, co możliwe, aby tak się stało.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie dojdzie do takiego spotkania. Warianty są dwa. Stanie się to albo na inaugurację nowego Camp Nou, oddanego do użytku po gruntownej modernizacji, albo w starciu o Puchar Gampera. Pierwszy scenariusz to jesień przyszłego roku, drugi - lato 2024.