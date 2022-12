Klich ma ofertę z MLS. Czy z niej skorzysta?

W tym sezonie Polak rozegrał zaledwie 16 procent możliwych minut w Premier League. Często jego rolą jest wchodzenie na ostatni kwadrans spotkania, co oczywiście nie go satysfakcjonuje. Mimo kontraktu do czerwca 2024 roku rozważa odejście z klubu. Ma propozycję z Major League Soccer.

- Z tego co słyszę, cały czas jest oferta z DC United i Klich zastanawia się nad nią. Na stole jest dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o rok. Polak chciałby grać więcej i dużo jest po jego stronie: jeżeli powie, że chce odejść, to myślę, że Marsch nie będzie stawał na przeszkodzie i trzymał go na siłę. Aura Klicha w Leeds jest taka, że trudno go nie lubić. Niezależnie od tego, czy zostanie te pół roku czy nie, będzie świetnie zapamiętany - powiedział Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe" na kanale "Meczyków" w YouTube.