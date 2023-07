Beckham przyglądał się we wtorek pierwszemu treningowi Argentyńczyka w zespole po podpisaniu dwuipółletniego kontraktu. W zajęciach wziął udział także Sergio Busquets , były kolega Messiego z FC Barcelona .

MLS. David Beckham od razu wzbudził wielkie oczekiwania w LA Galaxy

"Leo rozegra pewną część pojedynku, ale jaką to będzie zależało od trenera i samego zawodnika. Wiemy, że miał ostatnio przerwę, przebywał z rodziną" - dodał Beckham.

Były piłkarz Manchesteru United i Realu Madryt był największą gwiazdą jaką przyszła do MLS, kiedy podpisał umowę z Galaxy w 2007 roku. I od razu wzbudził wielkie oczekiwania .

Associated Press / © 2023 Associated Press

Pierwszy trening Lionela Messiego w Interze Miami. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Tymczasem Galaxy w pierwszych dwóch sezonach z Beckhamem nawet nie zakwalifikowało się do play-off, dopiero w 2009 roku znalazło się w finale rozgrywek, który przegrało, a triumf odniosło w 2011 i 2012 roku .

"Te pierwsze dwa lata były dla mnie wyzwaniem, przyzwyczajaniem się do wszystkiego, sprawianiem, by klub i liga były trochę bardziej profesjonalne, ale wszystko zmieniło się bardzo szybko. Zacząłem cieszyć się piłką nożną o wiele bardziej, nie tylko dlatego, że wygrywaliśmy, ale dlatego, że mogłem zobaczyć zmianę, która się dokonała i teraz jesteśmy na etapie, gdzie sprawy mają się zdecydowanie inaczej niż w 2007 roku" - stwierdził Anglik.

MLS. David Beckham uważa, że Lionel Messi sobie poradzi, ale...

"To inny styl futbolu, to nieco inny poziom niż ten, do którego przyzwyczaili się gracze, przychodzący z Europy" - powiedział.