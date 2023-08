Leo Messi ma kłopoty. Nie będzie litości. Zostanie ukarany za swoje zachowanie

Portal Goal.com informuje, że Lionel Messi po ostatnim meczu Interu Miami złamał zasady obowiązujące w Major League Soccer i będzie musiał ponieść konsekwencje za swoje zachowanie. Do incydentu doszło po ostatnim wygranym meczu ligowym przeciwko New York Red Bulls, w którym argentyński gwiazdor zdobył gola i poprowadził swój zespół do zwycięstwa. Za swój występek może spodziewać się kary, co potwierdził Dan Courtemanche, wiceprezes wykonawczy ds. komunikacji MLS.