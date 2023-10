Legendarny trener sam zrezygnował. Reprezentant Polski bez szkoleniowca

Jak wynika z komunikatu DC Unite d, "obie strony rozstały się za obopólnym porozumieniem". 37-letni Wayne Rooney przyznał, że powodem jego decyzji jest fakt, że zespół stracił szansę awansu do fazy play off ligi MLS.

"To właściwy moment. Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby doprowadzić ten klub do fazy play off. Nie udało się, jestem za to odpowiedzialny, nie wykonałem postawionego mi zadania" - powiedział Rooney.