MLS. Karol Świderski z bramką, Charlotte FC przegrywa

Tak się jednak nie stało - w 59. minucie na listę strzelców ponownie wpisał się Ramirez, a do końcowego gwizdka sędziego wynik spotkania nie uległ zmianie. Columbus Crew wygrało 4:2 i zajmuje piąte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Charlotte FC po 17 kolejkach jest z kolei 9., ze stratą aż 18 punktów do liderującego Cincinnati.

Statystyki Karola Świderskiego w MLS

Dla Świderskiego było to już piąte trafienie w 15 meczach tegorocznych rozgrywek MLS. Polski napastnik, który znalazł się na liście powołanych przez Fernando Santosa na najbliższe zgrupowanie "Biało-Czerwonych" ma na swoim koncie także dwie asysty i jest na dobrej drodze do powtórzenia lub nawet pobicia osiągnięcia z poprzedniego sezonu - wtedy to w 30 rozegranych spotkaniach 10-krotnie trafiał do siatki rywala i zaliczył cztery podania otwierające kolegom drogę do bramki.