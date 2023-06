Kolejna legenda Barcelony dołączy do Messiego? Rozumieli się bez słów

Inter Miami w ostatnim czasie dokonuje niesamowitych rzeczy na rynku transferowym. To właśnie do tego klubu po odejściu z Paris Saint-Germain przeszedł Leo Messi . Argentyńczyk wybrał właśnie ten kierunek, chociaż wśród możliwości znajdował się również sentymentalny powrót do FC Barcelona lub r ekordowy kontrakt w Arabii Saudyjskiej.

Jakiś czas później do Leo Messiego dołączył były już kapitan FC Barcelona , Sergio Busquets . Hiszpański pomocnik po zakończeniu sezonu pożegnał się ze "Dumą Katalonii", a w piątek sfinalizowano jego dołączenie do Interu Miami .

Jordi Alba dołączy do Interu Miami? Są argumenty "za" i "przeciw"

Oliwy do ognia dolał Jorge Mas, właściciel Interu Miami. Na swojego twittera dodał on zdjęcie trzech różowych koszulek (barwy klubu z Florydy) z podpisem: "Już niebawem". To może oznaczać, że w Interze niedługo powstanie niesamowite trio - może chodzić więc o to, że do amerykańskiego zespołu dołączy trzecia legenda FC Barcelona, czyli Jordi Alba.