Wygląda na to, że Inter Miami znalazł się w nie lada tarapatach. Klub, którego największą gwiazdą pozostaje Lionel Messi, musi pozbyć się jednego kluczowego lub kilku czołowych graczy, by sprostać finansowym zasadom Major League Soccer. - Zaufaj mi, mają po prostu przechlapane - mówi dyrektor sportowy jednej z ekip amerykańskiej ekstraklasy, cytowany przez "The Athletic". Tymczasem do rozpoczęcia sezonu pozostał niespełna tydzień.