Grał w Ekstraklasie, okazał się lepszy od Lionela Messiego. I to zdecydowanie

Giakoumakis trafił do Atlanty United w lutym tego roku z Celticu Glasgow .

To już trzecie takie trofeum indywidualne dla zawodnika tego klubu, a drugie z rzędu. W 2017 roku triumfował Miguel Almiron , a przed rokiem Thiago Almada .

Grek przed ponad trzema laty występował w PKO BP Ekstraklasie. W marcu 2023 roku został wypożyczony z AEK-u Ateny do Górnika Zabrze. Następnie wrócił do rodzimego klubu, ale został sprzedany do VVV Venlo. I w pierwszym sezonie w Eredivisie wywalczył koronę króla strzelców.