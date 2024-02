Fala krytyki po akcji Messiego, czegoś takiego dawno nie było. "Obrzydliwe"

Za nami oficjalne rozpoczęcie sezonu 2024 w amerykańskiej Major League Soccer. W pierwszym spotkaniu sezonu regularnego starły się Inter Miami oraz Real Salt Lake i... od razu doszło do pewnej kontrowersji i to z udziałem nikogo innego, jak Leo Messiego. Argentyńczyk bowiem w pewnej chwili... przedryblował zwijającego się z bólu na murawie rywala i choć istnieją pewne "okoliczności łagodzące" w tej sytuacji, to pod adresem mistrza świata z Kataru i tak pojawiło się sporo niepochlebnych opinii.