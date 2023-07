Duży zawód przed debiutem Messiego? Klub bez wyjścia, potrzebny kompromis

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że przenosiny Leo Messiego na słoneczną Florydę, do Interu Miami, należy traktować w charakterze transferowego hitu lata. Argentyńczyk długo przy tym pozostawiał wszystkich swoich sympatyków w niepewności - ostatecznie jednak podpisanie umowy z "The Herons" przeważyło nad pozostaniem w PSG, powrotem do FC Barcelona czy przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej.