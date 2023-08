Czyścił toalety w klubie. Zobaczył Messiego i popełnił błąd. Od razu zwolnili go z roboty

Jeszcze kilka dni temu Cristian Salamanca był pracownikiem Interu Miami . Pozostawał zatrudniony w sekcji sanitarnej. Do jego obowiązków należało m.in. utrzymanie nieskazitelnego porządku w toaletach na terenie stadionu.

Messi miał dobre intencje. Człowiek, któremu zostawił autograf, został zwolniony z pracy

Jego niczym niezmącone szczęście nie trwało jednak długo. Po chwili podeszli do niego członkowie ochrony i zabrali go do biura. Następnego dnia otrzymał wypowiedzenie umowy.