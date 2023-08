Celebryci nie kryją zainteresowania Interem Miami. Wszystko dzięki Messiemu

Leo Messi od lat uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarzy świata. Argentyński gwiazdor przed długi czas odnosił sukcesy z europejskich klubach, a tego lata przeniósł się za ocean i dołączył do Interu Miami. Pojawienie się utytułowanego piłkarza w szeregach "The Herons" sprawiło, że do grona fanów tego klubu dołączyło ostatnio sporo celebrytów, w tym m.in. LeBron James, Serena Williams i Kim Kardashian.