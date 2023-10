"Barcelona 2.0" jeszcze mocniejsza? Beckham chce kapitana z Katalonii

Inter Miami jeszcze na przełomie czerwca i lipca notował porażkę za porażką - i znikąd nie było widać nadziei dla "The Herons". Potem jednak do zespołu dołączył Leo Messi i wszystko odmieniło się jak za dotknięciem magicznej różdżki - ekipa z Florydy znów przypomniała sobie, jak wygrywać.

Potem do Argentyńczyka dołączyli też dwaj inni zawodnicy przez lata występujący w FC Barcelona - Sergio Busquets oraz Jordi Alba. W drużynie zrobiło się więc mocno "katalońsko", a co chwila pojawiały się też plotki o możliwym dołączeniu do tej trójki Luisa Suareza.