Ależ noc Leo Messiego. Najpierw popis na boisku, a potem takie wieści

Hat-trick w 11 minut? Dla Leo Messiego nie ma rzeczy niemożliwych

Tak odmienił Inter Miami "barceloński" zaciąg. Ależ progres i wiadomość od FIFA

Gdy w lipcu 2023 roku Messi dołączał do Interu Miami, zespół ten był jednym z najsłabszych w całej MLS. Wystarczył nieco ponad rok, by klub skończył sezon z najlepszym dorobkiem w historii rozgrywek. Co ciekawe, wyprzedzili właśnie New England Revolution, które do tej pory mogło cieszyć się z tego miana. Inter uzbierał 74 punkty w 34 meczach, strzelając 79 bramki i tracąc ich 49.