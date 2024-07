14-latek z rekordowym wyczynem. To nie koniec, na horyzoncie Premier League

Do historycznego wydarzenie doszło w meczu pomiędzy Philadelphią Union a New England Revolution. W 85. minucie na murawie Subaru Park w Chester pojawił się bowiem Cavan Sullivan, który tego dnia liczył sobie 14 lat i 293 dni. Uczyniło go to nie tylko najmłodszym graczem w MLS, ale w całych zawodowych rozgrywkach w Ameryce Północnej. Ręce może zacierać Manchester City, do którego piłkarz ma trafić po 18. urodzinach.