Odrzucił miliony, by wrócić do domu. Samolotem Leo Messiego

"Jestem tutaj ze względu na Was, bo chcę być tutaj i wciąż chcę wygrywać" - powiedział do kibiców na prezentacji. W stolicy powitały go tysiące fanów wzruszonych powrotem narodowego bohatera. Suarez odrzucił ofertę bogatego River Plate z Argentyny, a także lukratywną propozycję z meksykańskiego klubu Toluca, która oferowała mu 6 mln euro za sezon. W Nacionalu będzie zarabiał 30 tys euro miesięcznie jak trzech innych graczy zespołu. Finansowo nie będzie więc wyróżniany.

Messi, Recoba, Forlan namawiali Suareza na powrót do dmu

Przez 17 lat kariery w Holandii, Anglii i Hiszpanii zarobił wystarczająco dużo. Gdy po wygaśnięciu kontraktu z Atletico Madryt zgłosiło się po niego River Plate, postawił publicznie pytanie: "A dlaczego nie pyta o mnie Nacional?

Reklama

Natychmiast powstał hasztag nawołujący Suareza do powrotu do domu. Podpisali się pod nim kibice z całego świata, ale też politycy, artyści i celebryci. Namawiali go na grę w ojczyźnie Messi, ale i idole z młodości Alvaro Recoba oraz Diego Forlan. Decydujący głos miały jednak dzieci. "Delfina i Benjamin płakały z emocji, gdy dowiedziały się, że będą mogły wrócić do kraju, żyć w otoczeniu rodziny: ciotek, wujków i kuzynów" - powiedział Suarez. "Lautaro jest jeszcze malutki, ale już zamówił sobie koszulkę Nacionalu. Chciałbym, żeby mój syn grał na kamienistych boiskach bez źdźbła trawy, na jakich ja grałem".

Akcja namawiania Suareza na powrót do klubu, który go wychował nie musiała trwać długo. Wzięły w niej udział tysiące Urugwajczyków kochających Luisa za to z jakim oddaniem grał dla narodowej drużyny. Zdobył dla niej 68 goli w 132 meczach. Jest najskuteczniejszym graczem w historii reprezentacji kraju. Miał niesamowitą karierę w Ajaksie, Liverpoolu, Barcelonie i Atletico.

Szaleństwo w Urugwaju wokół powrotu Suareza

Do Kataru pojedzie na swój czwarty mundial. W RPA, Brazylii i Rosji zdobył 7 goli i zaliczył cztery asysty. W 2011 roku wygrał Copa America. Zawsze był wojownikiem, choć czasem przesadzał jak przy pogryzieniu Giorgio Chiellinego na mundialu w Brazylii. Miał potem zajęcia z psychologiem, który uczył go panować nad emocjami.

W Barcelonie został trzecim strzelcem w historii klubu. Wygrał z nią Ligę Mistrzów. Osiągnął być może więcej niż jakikolwiek urugwajski piłkarz. W wieku 35 lat wciąż zdobywa dużo goli. Był najlepszym strzelcem Atletico w minionym sezonie (13 goli jak Angel Correa).

Powrót Suareza to wielkie wydarzenie dla całej ligi urugwajskiej. W tydzień do Nacionalu zgłosiło się 2 tys. nowych socios, a 4 tys. czeka w kolejce. 5 tys. fanów zamówiło jego klubową koszulkę, 1500 sprzedało się pod stadionem w mgnieniu oka. Piłkarz pozwolił sobie na dość ostry komentarz. Stwierdził, że chciałby, aby jego powrót był impulsem do zaprzestania przemocy i wyzwisk na stadionach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chojniczanka Chojnice - Chrobry Głogów 0-2. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

ZOBACZ TEŻ:

20 tysięcy masek, ogromna akcja w Internecie. Suarez wraca do domu

Być jak Luis Suarez. Co dostrzegła dziennikarka w oczach Lewandowskiego?