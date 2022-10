Zmarł członek klubu Lwa Jaszyna. Pracował dla rosyjskich okupantów

Radziecki bramkarz Lew Jaszyn był za życia legendą i jednym z najlepszych na świecie na swojej pozycji. Dziś jest wciąż znany wśród piłkarskiej młodzieży dzięki grze FIFA, w którą można grać na PlayStation. W drużynie legend Jaszyn jest wciąż obecny w nieodłącznej czapce.

Klub Lwa Jaszyna to utworzony w 1980 r. na łamach radzieckiego dziennika "Start" elitarny klub sowieckich bramkarzy, do których należeć mogli tylko golkiperzy, którzy zachowali czyste konto w ponad 100 meczach o punkty. Założycielem klubu był młody statystyk z Krzywego Rogu Nikołaj Żygulin. Jakiś czas później Żygulin poznał Konstantina Jesienina, który zaproponował opublikowanie materiału w tygodniku "Futboł-Hokej", w lipcu 1980 r.

Co ciekawe na szczycie klasyfikacji klubu Jaszyna wcale nie figuruje Jaszyn, na co wpływ mogło mieć to, że nigdy nie zagrał w europejskich pucharach. Zakończył karierę w 1971 r., a jego klub Dynamo Moskwa doszedł do finału Pucharu Zdobywców Pucharów dopiero rok później z Ukraińcem Władimirem Pilgujem w bramce.

Oto dzisiejsza czołówka "klubu Jaszyna":

Igor Akinfiejew - CSKA Moskwa - 345 meczów (Liga - 237, Puchar krajowy - 20, Europejski puchary - 40, Reprezentacja - 48) Rinat Dasajew - Spartak Moskwa - 232 (L - 147, P - 19, E - 19, R - 47) Jewhen Rudakow - Dynamo Kijów - 206 (L - 143, P - 14, E - 25, R -24) Lew Jaszyn - Dynamo Moskwa - 204 (L - 160, P - 18, R - 26) Wiaczesław Małafiejew - Zenit Sankt-Petersburg - 177 (L - 121, P - 16, E -25, R - 15) Sergiej Ryżykow - Saturn Ramienskoje, Łokomotiw Moskwa, Tom Tomsk, Rubin Kazań, Krylia Sowietów Samara, Tambow - 172 (L - 134, P - 12, E -26) Sergiej Owczinnikow - Lokomotiow Moskwa, Dynamo Moskwa - 167 (L - 136, P -14, P - 9, R - 8) Anzor Kawazaszwili - Dinamo Tbilisi, Zenit Leningrad, Torpedo Moskwa, Spartak Moskwa - 163 (L - 129, P - 12, E - 7, R - 15) Aleksandr Filimonow - Fakeł Woroneż, Tekstilczik Kamyszyn, Spartak Moskwa, Uragan Elista, FK Moskwa, Arsenał Tuła - 154 (L - 118, P - 14, E -15, R - 7) Guilherme - Łokomotiw Moskwa - 152 (L -118, P - 12, E - 9, R - 13) Wiktor Czanow - Szachtar Donieck, Dynamo Kijów - 150 (L - 106, P - 13, E - 15, R - 16) Jurij Dechteriow - Szachtar Donieck - 147 (L - 110, P -24, E - 3, R - 10).

Ogółem klub Jaszyna liczy 31 nazwisk (więcej ma skupiający strzelców powyżej 100 goli klub Grigorija Fiedotowa). W Klubie Jaszyna na 16. miejscu znajdziemy byłego selekcjonera rosyjskiej "Sbornej" i trenera Legii Warszawa, Stanisława Czerczesowa.

Wczoraj w wieku 74 lat na lepszy ze światów przeniósł się Jurij Dechteriow - dwunasty na liście. Zawodnik był bramkarzem Szachtara Donieck przez 17 lat, rozegrał 17 meczów dla reprezentacji ZSRR. W barwach "Górników" dwukrotnie został srebrnym medalistą mistrzostw Związku Radzieckiego, w 1977 r. piłkarz został uznany za najlepszego bramkarza ZSRR, w 1980 roku zdobył Puchar Kraju Rad w piłce nożnej.

Informacji o śmierci Dechteriowa próżno szukać na ukraińskich stronach internetowych, pełno za to informacji i nekrologów na stronach rosyjskich. A to dlatego, że Dechteriow od początku okupacji Doniecka w 2014 r. wybrał współpracę z rosyjskimi okupantami, pracował dla marionetkowego związku piłki nożnej. I to, mimo że miasto opuścił jego macierzysty górniczy klub i jego dobrodziej, szef tzw. "klanu donieckiego" oligarcha Rinat Achmietow.

Szef tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej" Denis Puszilin, komentując śmierć Dechteriowa, mówił o jego prorosyjskich poglądach.

- Marzył, że Donbas zostanie wreszcie uznany, że staniemy się częścią Rosji i że nasz futbol odrodzi się - napisał Puszilin na swoim kanale Telegram.

Maciej Słomiński, Interia