Ukraina. Rosja niszczy stadiony, rakieta na boisku. Klub: "Tu grały dzieci"

Rosjanie podczas wojny w Ukrainie przekraczają wszelkie granice, część obserwatorów mówi wprost o ludobójstwie. Agresorzy strzelają nie tylko do żołnierzy, ale też cywili, w tym kobiet i dzieci. Ostrzeliwane są nie tylko obiekty wojskowe, ale również cywilne, ze szpitalami, szkołami i domami mieszkalnymi włącznie. Długo nie było sygnałów o tym, by podczas wojny w Ukrainie zniszczone były też stadiony, ale i to się zmieniło.

Wojna w Ukrainie. Wstrząsający opis mera Czernihowa

Czernihów to miasto nad Desną liczące - przed wojną - ok. 287 tys. mieszkańców. Od Kijowa leży 140 km na północ, miasta - w normalnych okolicznościach - dzielą dwie godziny drogi.

W środę mer Czernihowa, Władysław Atroszenko, przekazał serwisowi Suspilne wstrząsające dane nt. wojny w mieście: "Blisko 60 osób zginęło, a prawie 400 odniosło obrażenia podczas rosyjskich bombardowań i ostrzałów Czernihowa. Niektóre osoby znajdowały się dokładnie w miejscu, gdzie spadały bomby lotnicze. Po prostu zniknęły. Nie ma ich ani wśród żywych, ani wśród zmarłych. Wyparowali, spalili się" - cytowała wypowiedź Polska Agencja Prasowa.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali stadion Desny Czernihów

Wśród zniszczonych obiektów w Czernihowie są też dwa stadiony piłkarskie. Najbardziej znanym klubem piłkarskim w mieście jest Desna Czernihów, której piłkarzem w młodości był gwiazdor reprezentacji Ukrainy, Andrij Jarmołenko.

Desna Czernihów w momencie przerwania rozgrywek Premier Lihy (najwyższa liga) zajmowała siódme miejsce w tabeli. Stadion Desny (formalnie im. Jurija Gagarina, raczej nazywany olimpijskim centrum sportu Czernihów) może pomieścić 12-14 tys. kibiców. Jeszcze w grudniu Desna grała tu mecz z Mariupolem, a wcześniej gościła m.in. słynny Szachtar Donieck.

Zdjęcie Mecz Desna Czernihów - Szachtar Donieck. W czasie wojny Rosjanie ostrzelali stadion Desny w Czernihowie / Koshmal Victor / Ukrinform Future Publishing / Getty Images / Getty Images

Zdjęcie Mecz Desna Czernihów - Szachtar Donieck w lidze ukraińskiej (czerwiec 2020). W czasie wojny Rosjanie ostrzelali stadion Desny w Czernihowie / Koshmal Victor / Ukrinform Future Publishing / Getty Images / Getty Images

W mediach społecznościowych można zobaczyć opublikowane przez kibiców porównanie zdjęć stadionu w czasie meczu Desny oraz po agresji wojennej Rosji na Ukrainę.

Zniszczony stadion FK Czernihów. Poruszający wpis klubu

Więcej wiadomo o zniszczeniach stadionu FK Czernihów, mniejszego klubu (trzeci poziom rozgrywek ukraińskich), bardziej nastawionego na szkolenie młodzieży. Zaatakowany stadion FK Czernihów (Czernihów Arena) niedawno został rozbudowany do 500 miejsc siedzących.

Klub na profilu na Facebooku i Instagramie napisał:

"Czernihów Arena zawsze był stadionem piłki nożnej, miejscem odpoczynku i atrakcji dla dzieci oraz dorosłych fanów najpopularniejszego sportu drużynowego. Każdego dnia najnowocześniejszy stadion w regionie Czernihowa otwierał swoje podwoje dla wielu osób.

24 lutego nasz region, nasza Ojczyzna, znalazła się w tarapatach - rosyjska agresja sprawiła, że ​wszyscy na chwilę zapomnieliśmy o piłce nożnej. Ślady wojny dotknęły także naszego stadionu.

W wyniku ostrzału uszkodzona została wieża, kasy biletowe, klubowy sklep, a dwa pociski wbiły się w naszą piękną zieloną murawę.

Pociski wbiły się w środek boiska, na którym zawodowcy walczyli o zwycięstwa, a amatorzy i dzieci - o niezapomniane emocje.

Kierownictwo FK Czernihów zrobi wszystko, co możliwe, aby odbudować infrastrukturę klubu i wznowić mecze na naszym stadionie jak najszybciej po zakończeniu działań wojennych. Wszyscy liczymy na szybki pokój i powrót do życia. Wojna paraliżuje życie, niszczy domy, zabytki architektury, parki, skwery i stadiony. Wojna nie "wyzwala". O takim "wyzwoleniu" można tylko śnić w koszmarach".