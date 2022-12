Na przełomie stuleci duet napastników został rozbity, każdy poszedł w swoją stronę - Szewczenko w 1999 r. odszedł do AC Milan, Rebrow rok później do Tottenhamu. O wiele bardziej udaną karierę zagraniczną miał "Szewa", jego partner z linii ataku nie mógł znaleźć sobie miejsca - był na wypożyczeniu w Fenerbahce, potem w West Ham United, by wrócić do Kijowa.