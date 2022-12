Świat sportu pomaga. Zaatakowana Ukraina w 2022 r. nie była sama

Najpierw był szok, jednak Francis Fukuyama nie na darmo pisał o "końcu historii", a jak koniec to przecież wojen nie będzie. Przynajmniej tuż obok nas. Tego się nikt nie spodziewał. Szybko do głosu doszli najbardziej znani ukraińscy sportowcy, którzy apelowali do wolnego świata. Głos zabrali Andrij Szewczenko i mer Kijowa, Witalij Kłyczko, który apelował: To będzie trudne, ale musimy wytrwać.

LUTY

Cywilizowany świat początkowo nie wiedział, jak się zachować wobec rosyjskiego barbarzyństwa, jednak dziś widać, że otrzeźwienie przyszło w miarę szybko. Świat sportu szybko odseparował rosyjskiego wirusa wojennego od zdrowej tkanki.

Agresorzy taśmowo byli wykluczani z rywalizacji. Co by nie mówić, na wysokości zdania stanęły władze światowego i europejskiego sportu. Jeszcze przed końcem miesiąca FIFA i UEFA zawiesiły Rosję w prawach członka.

Trzeba podkreślić sporą rolę PZPN, prezes Cezary Kulesza wykluczył grę z Rosją nawet za cenę walkowera. "Brawo kozaki" - przyklasnęli Ukraińcy. UEFA zerwała umowę z Gazpromem i zabrała Petersburgowi finał Ligi Mistrzów.

Odwołano wyścig Formuły 1, który miał odbyć się w Soczi. Słowa otuchy do Ukraińcom kierował mistrz kierownicy, Lewis Hamilton - "modlę się za was" - napisał w poruszającym oświadczeniu.

Tomasza Kędziorę wojna zastała w Kijowie, gdzie grał w barwach miejscowego Dynama. Obrońca zdołał wrócić do Polski, razem z nim ewakuował się Słoweniec Benjamin Verbić, który do końca sezonu grał dla Legii Warszawa. Słoweniec dziękował za pomoc Kędziorze, PZPN i państwu polskiemu. Gdy już ochłonął po podróży, Verbić ze swoich środków nabył drona dla ukraińskiego wojska.

Z Ukrainy, gdzie grał w klubie Epicentr-Podolany Horodok wrócił siatkarz Artur Szalpuk i od razu włączył się aktywnie w pomoc.

MARZEC

Zakaz działania rosyjskich firm na terenie Wielkiej Brytanii odczuł rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, który został zmuszony by pozbyć się jednej ze swych najdroższych zabawek - londyńskiego klubu Chelsea.

Pomoc przybierała też niecodzienne formy - przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej zostali poproszeni o przekazanie starych, niepotrzebnych siatek, które zostały użyte jako siatki maskujące przed atakami Rosjan. A propos siatkówki, to mistrzostwa świata w tej dyscyplinie rosyjscy kibice mogli zobaczyć w TV zamiast na żywo. Impreza została przekazana Polsce i Słowenii. To musiało zaboleć, a jeszcze bardziej, gdy Rosjanie stracili prawo do organizacji mistrzostw świata w ulubionej dyscyplinie Putina - czyli w hokeju.

Mocno od ostrzałów cierpiał położony blisko rosyjskiej granicy Charków. Plotki głosiły, że Putin obrał go za cel, bo to tam kibice miejscowego Metalista wymyślili wpadającą w ucho pieśń: "Putin chujło".

Po początkowych sukcesach armia rosyjska została zatrzymana. Agresorom ciężko wygrać z przeciwnikiem, po stronie którego z karabinem w ręku między innymi 83-letni Giorgi Dzhangirian, były prezydent ukraińskiej federacji rugby.

Rugbiści to w ogóle charakterne bestie. Anton Szaszero z Arki Gdynia aktywnie zaangażował się w pomoc dla rodzinnego Kijowa i tłumaczył jaka jest sytuacja w stolicy.

- Pytałem, ale nikt nie chce wyjeżdżać i zostawiać swojej ziemi. Na mojej ulicy w każdym budynku wszyscy mają przygotowane koktajle Mołotowa. Kto tam wjedzie zostanie od razu spalony, a jeśli cudem mu się uda przeżyć, z każdego okna będą strzelać do okupantów. Rosjanie nie mają szans wygrać. Poniosą klęskę. Wielu z nich wróci do domu w trumnach.

Rugby to sport półamatorski. Daniel Królak z Arki Rumia zawodowo jest ratownikiem medycznym. W pięć dni przewiózł do granicy około 2,5 tysiąca potrzebujących osób.

Polacy otworzyli dla ukraińskich uchodźców swoje serca i domy. Właściciel i prezes Legii Warszawa, Dariusz Mioduski mówił, że przyjął do swojego domu dziewiątkę uchodźców z Ukrainy, w tym pięcioro dzieci. - Wszyscy, których znam, w jakiś sposób pomagają. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyliśmy.

Były reprezentant Polski w piłce ręcznej Adam Wiśniewski wraz z małżonką jeszcze przed rozpoczęciem wojny oferowali pomoc Ukraińcom. Pod dachem Wiśniewskich schronienie znalazło 47 uchodźców uciekających z bombardowanych przez rosyjskie wojska miast.

Ukraińską kajakarkę górską Wiktorię Dobrotworską rosyjska inwazja zaskoczyła na zgrupowaniu w Krakowie. Wróciła do kraju po najbliższych i przywiozła ich do Polski, a krakowski klub zapewnił im schronienie.

Bierni nie pozostali przedstawiciele "czarnego sportu". - Zrobiliśmy w Ostrowie spontaniczną akcję. Zadeklarowałem, że jak będzie taka potrzeba, to zapakują leki i inne rzeczy do swojego busa i pojadę na granicę z Ukrainą. Ostatecznie wszystko dałem ludziom, którzy się takimi akcjami zajmują, ale jakby co, to jestem gotowy jechać - mówił Grzegorz Walasek, żużlowiec Arged Malesy Ostrów.

Wojna na Ukrainie pochłaniała setki ofiar i niszczyła życie mieszkańcom tego kraju. Cierpiały również dzieci, u których wojenna trauma może rzutować na całe dalsze życie. Żeby im pomóc, szkocki tenisista Andy Murray obiecał przeznaczyć wszystkie zarobione do końca tego roku pieniądze na korcie.

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich przyjął młodzieżową reprezentację Ukrainy w wioślarstwie i umożliwił treningi na jeziorze Gopło w Kruszwicy.

Bramkarz Paris Saint-Germain, Keylor Navas udostępnił część swojego paryskiego apartamentu dla uciekających przed wojną ukraińskich rodzin.

Spokojną przystań znalazł w Gdańsku ukraiński siatkarz Dmytro Paszycki, siatkarz Dmytro Paszycki, który musiał z rodziną pilnie wyjechać z Petersburga. W inny sposób pomagał David Beckham, który zdecydował się odstąpić na jeden dzień swój profil na Instagramie. Przekazał go do dyspozycji szpitala w Charkowie, zajmującego się opieką okołoporodową. Miało to zachęcić internautów z całego świata do zintensyfikowania pomocy humanitarnej dla trawionej ogniem wojny Ukrainy.

KWIECIEŃ

Andrzej Bargiel, jako pierwszy człowiek w historii, zjechał na nartach z K2. W planach miał podjęcie kolejnych wyzwań, które musiał przełożyć ze względu na inwazję wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy. Sam dołączył do pomocy Ukraińcom i przyjął do swego domu dziesięć osób.

Mecz w Gdańsku sędziował Szymon Marciniak, któremu na linii asystował Dmytro Krywuszkin. Po rosyjskiej agresji jego dom w Charkowie został zniszczony, a on sam wyjechał do Polski z chorą żoną i trójką dzieci. Wkrótce zadebiutował w polskiej III lidze, a zaczęło się od zwykłego rzuconego na pożegnanie: "jeśli będziesz czegoś potrzebować".

Szachtar Donieck zebrał ponad 25,5 miliona hrywien (3,6 mln zł) podczas rozgrywania charytatywnych meczów towarzyskich w ramach tournée "Tour od Peace". Bardzo ciepłe przyjęcie w Polsce sprawiło, że właśnie stolicę naszego kraju wybrali "Górnicy" z Donbasu jako arenę spotkań w Lidze Mistrzów. Na jesień Szachtar potykał się m.in. z Realem Madryt przy Łazienkowskiej w Warszawie.

Podczas meczu Ekstraklasy kibice Legii Warszawa, którzy zaprezentowali oprawę, ukazującą wiszącego na szubienicy Władimira Putina. W trakcie spotkania skandowane były także pod adresem rosyjskiego przywódcy obelżywe hasła. Postawę fanów stołecznej ekipy szeroko komentowały ukraińskie media.

Były też inne mecze, nie tylko towarzyskie. Rugbiści nie lubią grać meczów bez stawki. Skra Warszawa zagrała z Ogniwem Sopot o trofeum im. Aleksieja Cybko, który poległ w trakcie wyzwalania podkijowskiej Buczy.

MAJ

Kolejna impreza mistrzowska została odebrana Rosji - tym razem mistrzostwa Europy rugby 7, w których zresztą Polki zdobyły złote medale.

Trener Jurij Wernydub opuścił Sheriffa Tyraspol, z którym występował z powodzeniem w Lidze Mistrzów (wygrana z Realem Madryt na Bernabeu). Trener odesłał rodzinę do Polski (9-letni wnuk Iwan strzelał bramki dla Lechii Gdańsk) i poszedł służyć w ukraińskiej artylerii.

CZERWIEC

Zadecydowano, że reprezentacja Ukrainy w ramach rozgrywek Ligi Narodów zagra na stadionie ŁKS z Armenią i Irlandią. - Będzie komplet kibiców. Jestem o to spokojny - zapewnia Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN i prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Trzykrotny mistrz świata w piłce nożnej, świętej już niestety pamięci Pele, wysłał list do prezydenta Rosji, w którym wezwał Władimira Putina, aby położył kres rosyjskiej inwazji w Ukrainie. w którym napisał: "nie istnieją argumenty, które uzasadniałyby tę przemoc".

Chwytające za serce słowa do cierpiących Ukraińców skierowała Iga Światek po zwycięstwie na kortach Roland Garros w Paryżu.

LIPIEC/SIERPIEŃ

Był pomysł, aby połączyć piłkarskie ligi polską i ukraińską i grać w naszym kraju, ostatecznie zapadła decyzja, wyścig o tytuł piłkarskiego mistrza Ukrainy rozpocznie się w sierpniu w myśl zasady, że "póki liga gra, kraj żyje". Decyzję ogłosił szef ukraińskiej federacji Andrij Pawełko. Zgodę na start rywalizacji wydał prezydent Wołodymyr Zełenski.

W pierwszym meczu ukraińskiej ekstraklasy Szachtar Donieck bezbramkowo zremisował z Metalistem Charków.

Z kolei spotkanie Ruchu Lwów z Metalistem Charków (1-2) trwało ponad cztery godziny. Wszystko przez alarmy bombowe.

Tomasz Walentek, zawodnik MMA zginął na froncie w wojnie w Ukrainie. Ci, którzy go poznali, twierdzą, że był człowiekiem spokojnym, dobrym, twardym i oddanym sprawie oraz Polsce. Wcześniej walczył w Kosowie i w Afganistanie. Znajomi, w tym m.in. trener Piotr Jeleniewski, żegnają go w poruszający sposób. "Był świadomy tego, że może stamtąd nie wrócić, czuł, że tak będzie i podkreślał to niejednokrotnie".

WRZESIEŃ

Reprezentanci Polski wystartowali w mistrzostwach świata w piłce nożnej sześcioosobowej. Przed meczem "Biało-Czerwoni" z Litwą obie drużyny oddały honor Ukraińcom walczącym z wojskami agresora.

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Była szansa, że Motor Zaporoże będzie występował w polskiej Superlidze piłki ręcznej, jednak mistrz Ukrainy i uczestnik ostatnich edycji Ligi Mistrzów wybrał grę w Niemczech. Tam dołączy do 2. Bundesligi i rozegra 38 spotkań.

Inaczej postąpiono w siatkarskiej PlusLidze, do której dopuszczono Barkom-Każany Lwów. Przed uroczystym debiutem w ERGO Arenie w Gdańsku odegrano ukraiński hymn. Domową halą lwowian stał się obiekt Hutnika Kraków.

12-letni Dima ustalił wynik meczu Lechia Gdańsk - Szachtar Donieck. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Na pustym stadionie we Lwowie, w "derbach Ukrainy" Szachtar Donieck pokonał Dynamo Kijów 3-1. Symbolicznym kopnięciem spotkanie rozpoczął Mychajło Dianow, jeden z heroicznych obrońców zakładów "Azowstal" w Mariupolu. Z wykształcenia Dianow jest pianistą.

Anna Lewandowska została uhonorowana "Gwiazdą Dobroczynności" w kategorii "Gwiazdy dla uchodźców i Ukrainy". Po otrzymaniu wyróżnienia w mediach społecznościowych opisała, jak mocno przeżywała wojnę w Ukrainie i to, co dzieje się z dziećmi z tego kraju.

GRUDZIEŃ

Europejskie puchary sezonu 2022/23 nadal gościć będą na obiekcie Legii Warszawa. Umowę na wynajem stadionu przedłużył Szachtar Donieck, który międzynarodowe spotkania w roli gospodarza rozgrywa w Polsce. Wiosną ukraiński zespół rywalizował będzie w Lidze Europy.