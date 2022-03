Czas wojny to jednocześnie czas wielkiego smutku i strachu - nawet jednak gdy realizują się najczarniejsze scenariusze, ludzie starają się znajdować powody do radości i do tego, by podnieść się choć odrobinę na duchu.

Przykładem szczęśliwego wydarzenia z ostatnich dni z Kijowa, który wytrwale broni się przed atakami rosyjskich najeźdźców, jest ślub Łesii i Walerija - pary, która obecnie na co dzień działa w batalionach obrony ukraińskiej stolicy. To doniosłe wydarzenie miało swojego gościa specjalnego - był nim wyśmienity niegdyś pięściarz, a obecnie mer Kijowa Witalij Kliczko.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Walerij Vdovenko: Było mi trudno skoncentrować się na zawodach. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wojna w Ukrainie. Witalij Kliczko gościem na ślubie żołnierskiej pary

Zaślubiny odbyły się w niezwykłych okolicznościach - pod gołym niebem, w obecności tłumu ludzi (w tym przedstawicieli prasy). Nowożeńcy ubrali byli w mundury, a częścią ceremonii było wspólne odśpiewanie ukraińskiego hymnu. Po tym, jak para wypowiedziała słowa przysięgi, z gratulacjami ruszył m.in. wspominany już Kliczko, który wręczył pannie młodej bukiet kwiatów.

"Dziś pogratulowałem żołnierzom z batalionów obrony stolicy Łesii i Walerijowi. Od dawna byli w związku cywilnym, a teraz postanowili się pobrać (przy udziale kapłana - dop. red.). Uroczystość odbyła się przy jednym z punktów kontrolnych" - napisał Kliczko na Twitterze.

"Życie trwa! I będziemy bronić życia Kijowa, kijowian, naszego państwa!" - dodał.

Witalij Kliczko od kilku lat stoi na czele Kijowa

Witalij Kliczko merem miasta jest od 2014 roku. Nim zajął się polityką, był - podobnie jak jego brat, Wołodymyr - światowej sławy bokserem, mającym w swoim dorobku m.in. mistrzowski pas organizacji WBC w kategorii ciężkiej.

Zobacz także: Bracia Kliczko zeszli pod ziemię. Rozmawiali z kijowianami w metrze