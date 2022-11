Arbuz zamiast piłki. Niezwykły mecz w Ukrainie

Ostatnie tygodnie obfitują w militarne sukcesy wojsk Ukrainy na froncie walk z Rosją. Obrona stołecznego Kijowa, potem oswobodzenie obwodu charkowskiego, a ostatnio wyzwolenie Chersonia. To ostatnie miasta jest kluczowe, gdyż praktycznie pozbawia rosyjskich najeźdźców możliwości zaatakowania Odessy, o czym marzyli oraz znacznie przybliża Ukrainę do celu maksimum tej wojny - wyzwolenia Krymu i Donbasu okupowanych od 2014 r .

Nic zatem dziwnego, że radość w Ukrainie i wolnym świecie jest ogromna. Do świętowania wyzwolenia Chersońszczyzny dołączyli sportowcy. Weekend minął pod znakiem...arbuzów, które są symbolem tego regionu. Wiele klubów piłkarskich w swoich mediach społecznościowych akcentowało motywowy związane z arbuzem, a ich bramkarze podczas treningów bronili strzałów tym owocem, który zastępował piłkę.

Arbiter Kateryna Monzul, która sędziowała we Lwowie mecz Szachtara Donieck z Zorią Ługańsk , zamiast piłki wyszła na murawę z arbuzem. Przebrani w stroje z wizerunkiem owocu wyszli również na zawody piłkarze Dynama Kijów , którzy potykali się z Kołosem Kowaliwka .

Oba mecze zakończyły się remisem, ten pierwszy 2-2, drugi 0-0. Spotkanie we Lwowie obfitowało w sędziowskie kontrowersje, a to dlatego, że odbywało się bez systemu wideoweryfikacji. Liga ukraińska dysponuje dwoma urządzeniami VAR, jednak te zazwyczaj stacjonują w Kijowie. Kolejne mają być zamówione, ale jak na to wschodzie, w dodatku w czasie wojny - są ważniejsze sprawy.