Arbiter spędził pięć miesięcy w niewoli. Wyszedł dzięki wymianie jeńców

Oprac.: Artur Szczepanik Ukraina

Podczas największej od początku wojny wymiany jeńców, która miała miejsce 21 września, wolność odzyskał ukraiński arbiter piłkarski Dmytro Kubriak. W rosyjskiej niewoli spędził pięć miesięcy. Schwytano go gdy wraz z innymi lekarzami zmierzał do Mariupola, by nieść pomoc bohaterom broniącym miasta.

Zdjęcie Sędzia-bohater Dmytro Kubriak i prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrij Pawełko / Facebook.com / facebook