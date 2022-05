Tak mają wyglądać ukraińskie rozgrywki piłkarskie. Co z "polskim wariantem"?

Paweł Czechowski Premier League

Wygląda na to, że powoli rozwiązuje się kwestia tego, jak w najbliższym czasie będą przebiegały rozgrywki ukraińskiej ekstraklasy piłkarskiej. Choć u naszych wschodnich sąsiadów wciąż trwa wojna, to ich liga prawdopodobnie zostanie reaktywowana jeszcze tego lata, oczywiście na bardzo specjalnych zasadach. Jednocześnie odrzucony miał zostać plan przeprowadzenia rywalizacji poza granicami Ukrainy - "wariant polski", który ponoć rozważano, nie dojdzie więc do skutku.

Zdjęcie Premier Liha powinna powrócić jeszcze tego lata (zdj. ilustracyjne) / Artur Barbarowski / East News