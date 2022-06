Wojna na szachownicy w cieniu inwazji. Geniusz, Polak i sześciu gigantów

Wszystkie oczy skierowane są na nastoletniego Irańczyka. 11 miesięcy temu Alireza Firouzja lub Firuzdża przeprowadził się do Francji i zamieszkał w Chartres. Uważa się go za geniusza, w wieku zaledwie 18 lat (19 kończy w sobotę) złamał kosmiczną granicę 2800 pkt rankingu FIDE i zajął w nim drugą pozycję. Przed nim był już tylko mistrz Magnus Carlsen.

Turniej Kandydatów w Madrycie. Rozbici po inwazji Putina w Ukrainie

Norweg zasiadł na szachowym tronie w 2013 roku, tuż przed swoimi 23. urodzinami. Młodszym mistrzem był tylko Garri Kasparow (o pięć miesięcy). Carlsen cztery razy bronił tytułu w pojedynkach z Anandem, Kariakinem, Caruaną i Niepomniaszczim. Dwaj ostatni wystartują w Madrycie i należą do faworytów.

Kariakin został zdyskwalifikowany za popieranie Putina, tymczasem Niepomniaszczij i 43 innych rosyjskich zawodników, trenerów, działaczy i dziennikarzy szachowych podpisało się pod protestem przeciw inwazji w Ukrainie. Większość z nich uciekła z Rosji w obawie przed represjami.

Najbardziej enigmatyczna jest sytuacja szefa FIDE Arkadija Dworkowicza, byłego wicepremiera Rosji (był w rządzie w latach 2012-2018). W wywiadzie dla amerykańskich mediów Dworkowicz odciął się od inwazji, powiedział, że jego myśli są z ukraińskimi cywilami. "Wojny są najgorszą rzeczą jaką można doświadczyć w życiu, w tym ta wojna" - stwierdził dla magazynu "Mother Jones".

Według nowych przepisów w Rosji za krytykę inwazji na Ukrainę grozi do 15 lat więzienia. Jeden z rosyjskich parlamentarzystów z partii rządzącej postulował, by Dworkowicza usunięto z wszelkich stanowisk za to co powiedział w amerykańskich mediach. Nazwał go "piątą kolumną". Było to odniesienie do słów Putina, który wystąpił przeciwko "zdrajcom" i "piątej kolumnie" niszczącej Rosję na zlecenie Zachodu. Dworkowicz się zreflektował, napisał wtedy, że jest "szczerze dumny z odwagi rosyjskich żołnierzy" i że Rosja stała się obiektem "ostrych i bezsensownych sankcji".

Środowisko szachowe zostało więc podzielone przez agresję w Ukrainie, wiadomo jaką pozycję mają w nim Rosjanie. Wielu sponsorów szachowych to firmy rosyjskie. Trener Dudy Kamil Mitoń mówi, że nawet po wygaśnięciu dyskwalifikacji wielu ludzi ze środowiska nie poda już ręki Kariakinowi. W Turnieju Kandydatów Rosjanina zastąpi Chińczyk Ding Liren - obecnie numer 2 w rankingu FIDE po wyprzedzeniu Firouzji (nr 3).

Turniej Kandydatów w Madrycie. Czy Magnus Carlsen ma zamiar abdykować?

Carlsen powiedział niedawno, że w szachach motywuje go już tylko nastoletni Irańczyk. "Czy to znaczy, że jeśli Turniej Kandydatów w Madrycie wygra ktoś inny, Norweg zrezygnuje z obrony tytułu?" - pyta hiszpański dziennik "El Pais". Kolejny mecz o mistrzostwo zaplanowany jest na kwiecień 2023 roku.

Pula nagród w madryckim Turnieju Kandydatów wynosi 500 tys. euro. Na oficjalnej konferencji prasowej w piątek zjawił się tylko Caruana. FIDE nie chciał rozpraszać pozostałych arcymistrzów szykujących się do wielkiego wyzwania. Firouzja odwiedził Pałac Santoński dwa dni wcześniej, w środę ze swoim ojcem Hamidrezą. Tata skrupulatnie wypytywał ludzi z FIDE o łazienki, jakość dywanów - czy są wystarczająco grube, by wyciszyć skrzypienie drewnianych podłóg? Pytał o światło, a także wystąpienia przed mediami i publicznością po poszczególnych partiach.

Większość szachistów, w tym Caruana uważa, że Firouzja jest zbyt młody i za mało doświadczony, by wygrać madrycki Turniej Kandydatów. - Przyszłość przed nim świetlana, ma gigantyczny talent, ale to by było nadużycie twierdzić, że już jest numerem 2 w światowych szachach. Chociaż akurat ja byłem o krok od zwycięstwa w Turnieju Kandydatów podczas mojego pierwszego startu - powiedział Caruana.

Tak jak Firouzja, debiutantem w Turnieju Kandydatów jest też 24-letni Jan-Krzysztof Duda. Wygrał ostatnie dwa turnieje przed wyjazdem do Madrytu, ale odbywały się one według zasad szachów szybkich i błyskawicznych. W Pałacu Santońskim każdy z ośmiu arcymistrzów zagra po 14 partii (po dwa razy z każdym rywalem, raz białymi, raz czarnymi). To morderczy dystans biorąc pod uwagę klasę przeciwników. - Idę w nieznane, nie należę do faworytów, to dla mnie to inwestycja w przyszłość - mówi Polak. Według jego mentora Jerzego Kostro 4-5 w turnieju pozycja będzie dla Dudy sukcesem.

- Stawka jest ogromna, ale nie nakładamy na Janka żadnej dodatkowej presji - zastrzega Mitoń. - Ma grać jak w każdym innym turnieju - dodaje i uśmiecha się. To oczywiście niemożliwe, Duda staje przed największym wyzwaniem w karierze. On też ma jednak czas - obok Firouzji jest najmłodszych uczestnikiem turnieju.

"Geniusz i siedmiu mocnych ludzi" - taki tytuł dziennik "El Pais" nadał madryckiej rywalizacji. Zaczynają o godzinie 15 w piątek 17 czerwca. Jan-Krzysztof Duda gra z Węgrem Richardem Rapportem, który zmienia federację szachową na rumuńską. Firouzja zmierzy się z Teymurem Radjabowem z Azerbejdżanu.

