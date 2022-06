Turniej Kandydatów. Porażka Jana-Krzysztofa Dudy

Niepomniaszczij był faworytem partii i grał białymi. Miał inicjatywę od początku, osiągnął sporą przewagę, którą wykorzystał. To pierwsza porażka Dudy w 6. serii madryckiego Turnieju. Polak ma 2,5 pkt, Rosjanin 4,5 pkt, strata jest więc już bardzo duża.

Turniej Kandydatów. Niepomniaszczij liderem w Madrycie

Niepomniaszczij wygrał poprzedni Turniej Kandydatów, a w ubiegłym roku w Dubaju grał o tytuł mistrza świata z będącym na szachowym szczycie od 2013 roku Magnusem Carlsenem. Rosjanin jest znakomitym szachistą, ale o słabej, jak na ten poziom, konstrukcji psychicznej. Początkowo dotrzymywał kroku sławnemu Norwegowi, ale po przegraniu pierwszej partii, całkowicie się posypał. Carlsen zachował tytuł po raz czwarty po wygranych z Anandem, Karjakinem, Caruaną i Niepomniaszczijem.

Wygląda na to, że Niepomniaszczij wywalczy prawo do kolejnego starcia o tytuł z Carlsenem. Jest liderem Turnieju Kandydatów w Madrycie, z sześciu partii wygrał aż trzy. Do końca pozostało jednak jeszcze osiem rund.

Jutro szachiści mają dzień przerwy. W sobotę wkroczą na półmetek rywalizacji. Duda zagra białymi z Hikaru Nakamurą. Powinien wygrać, jeśli myśli o powrocie do rywalizacji o zwycięstwo w madryckim turnieju.