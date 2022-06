Turniej Kandydatów. Polak kontra geniusz z Iranu. Kaprysy młodego giganta

Magnus Carlsen panuje w szachach od 2013 roku. Norweski multimilioner, celebryta, kandydat na szachistę wszech czasów czterokrotnie bronił tytułu mistrzowskiego: z Anandem, Kariakinem, Caruaną i Niepomniaszczijem.

Czy Magnus Carlsen odmówi obrony tytułu mistrza świata?

Tego ostatniego pokonał w Dubaju w ubiegłym roku, a potem ogłosił, że motywuje go już tylko nastoletni Irańczyk Alireza Firouzja - wyrastający na przyszłego króla dyscypliny. Grając już pod flagą francuską Firouzja był indywidualnie najlepszym zawodnikiem ostatnich drużynowych mistrzostw Europy. Francja wzięła wicemistrzostwo, Polacy z Dudą byli na trzecim miejscu.

Reklama

Firouzja był już numerem 2 w rankingu FIDE, tuż za Carlsenem. Jako najmłodszy szachista w historii przekroczył niebotyczną granicę 2800 pkt w listopadzie 2021 roku. Dziś jest trzeci, wyprzedził go Chińczyk Ding Liren, który w Madrycie zastąpił zdyskwalifikowanego za wspieranie Putina Kariakina.

Firouzja zrezygnował z reprezentowania Iranu po tym jak ten kraj wycofał swoich zawodników z mistrzostw świata w szachach szybkich i błyskawicznych w 2019 roku. Przeniósł się do Francji. Mieszka w Chartres i czuje się tam jak w domu.

Po szokującej deklaracji Carlsena na temat Firouzji Jan-Krzysztof Duda ze swoim trenerem Kamilem Mitoniem żartowali, że wystarczy wygrać Turniej Kandydatów w Madrycie, by zasiąść na tronie mistrza świata. Bo Carlsen nie przystąpi do piątej obrony tytułu, jeśli rywalem nie będzie młodzieniec z Iranu.

Firouzja - rośnie nam nowy Bobby Fischer?

Póki co wygląda na to, że nie będzie. Drugiego dnia turnieju Irańczyk skończył 19-lat. Wczoraj przegrał partię z Niepomniaszczijem i spadł w klasyfikacji Turnieju Kandydatów na szóstą pozycję. Ma 1,5 pkt po czterech rundach turnieju i staje przed koniecznością odegrania się w dzisiejszej partii z Dudą. Polak uzbierał 2 pkt (cztery remisy) i jest w klasyfikacji na trzeciej pozycji. Prowadzi Niepomniaszczij (3 pkt) przez Caruaną (2,5).

Podczas madryckiego turnieju Mitoń miał okazję rozmawiać z ojcem Firouzji. Skarżył się, że synowi bardzo nie podoba się sala Pałacu Santońskiego, w której grają szachiści. Że skrzypi drewniana podłoga, a odgłosy z toalet rozpraszają grających. - Rośnie nam nowy Bobby Fischer - skomentował Mitoń. - Genialny Amerykanin odmawiał siadania do partii, gdy cokolwiek w otoczeniu mu się nie podobało.

- Słowo "geniusz" jest bardzo mocne - mówi Mitoń. - Firouzja ma ogromny talent, ale musi jeszcze do tego określenia dorosnąć. To samo stwierdził Fabiano Caruana na konferencji prasowej przed turniejem. - Nikt nie kwestionuje skali jego możliwości, ale póki co nie jest jeszcze szachistą numer 2 na świecie - powiedział Amerykanin włoskiego pochodzenia.

Dla Jana-Krzysztofa Dudy dzisiejsza partia (początek o godzinie 15) będzie trudna. Ma z Firouzją niekorzystny bilans pojedynków. Gra czarnymi, z pewnością Irańczyk ostro zaatakuje, bo jego styl jest z natury agresywny. Nastolatek lubi ryzyko. Polak może to jednak wykorzystać. Po serii remisów z Rapportem, Dingiem Lirenem, Caruaną i Radżabowem Duda potrzebuje zwycięstwa. Nie będzie o to łatwo, ale nie jest to niemożliwe. Polak ma najniższy ranking w stawce ośmiu arcymistrzów, gra jednak w Madrycie bardzo solidnie.

Dariusz Wołowski

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Argentyna - Japonia 1:3. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

ZOBACZ TEŻ:

Jan-Krzysztof Duda zremisował z Timurem Radżabowem

Trening MMA może się przydać. Mordercza walka Dudy w Turnieju Kandydatów